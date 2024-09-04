Восстановительные работы на одном из многоквартирных домов Мариуполя начали подмосковные строители

В микрорайоне 2-й участок Орджоникидзевского района Мариуполя стартовали масштабные ремонтно-восстановительные работы на одном из многоквартирных домов, который серьезно пострадал в результате военных действий. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В настоящее время работы ведутся на участке общей площадью более трех тысяч квадратных метров. На данный момент строители завершили демонтажные работы и приступили к восстановлению и усилению конструктивных элементов здания.

Ожидается, что в рамках восстановления будет проведен капитальный ремонт кровли, замена систем холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, канализации, электроснабжения. Кроме того, будут установлены новые пластиковые окна и произведена отделка мест общего пользования.

Подчеркнем, что ГБУ МО «УТНКР» активно участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с момента начала работ.