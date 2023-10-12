Все объекты социальной сферы на 100 процентов получают тепло в Подмосковье

В Московской области отопление включили в более чем 99% жилых домов и 100% объектов социальной сферы и здравоохранения. Об этом заявили в региональном Министерстве энергетики.

Глава ведомства Александр Самарин подчеркнул, что регион завершает мероприятия по переводу отопительных систем на зимний режим работы. При этом в ряде городских округов наблюдаются технические проблемы, но они оперативно решаются, поэтому все силы специалистов брошены на их устранение, ведется отладка отопительной системы.

По данным ведомства, более 733 тысяч человек воспользовалось сайтом «Карта коммунальных услуг» для того, чтобы узнать информацию о датах запуска отопления. На данной карте также можно оформить «Обращение в Администрацию» на карточке дома. Обращение будет рассмотрено, ответ направлен в течение суток.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил тщательно следить за уборкой дорог Подмосковья в осенне-зимний период.