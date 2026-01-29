Техника против циклона: коммунальщики Зарайска расчищают город от снежных завалов

Мощный циклон, накрывший столичный регион, принес в Зарайск обильные снегопады. Чтобы не допустить коллапса на дорогах, городские службы перешли на усиленный режим работы, борясь со стихией практически без перерыва.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Станислав Орлов ]

Уже с ночи на улицах округа задействовано 8 единиц спецтехники: тракторы и комбинированные дорожные машины (КДМ) взяли на себя задачу по расчистке и расширению проезжей части.

По словам производителя работ ГБУ МО « Мосавтодор» ПК «Зарайский» Ильи Майданова, производится очистка основных дорог и подъездных путей к деревням, чтобы с утра могли проехать автобусы. Также планируется выезд мини-погрузчика на очистку тротуаров.

Планы по уборке рассчитаны на непрерывную работу: с трех часов ночи к общей технике присоединится малый фронтальный погрузчик. В его зоне ответственности — тротуары и пешеходные зоны, которые должны стать безопасными для утренних прогулок жителей.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Станислав Орлов ]

Работа будет идти столько, сколько потребуют погодные условия. Администрация призывает зарайцев соблюдать осторожность на улицах и по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, если в этом нет острой необходимости.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Станислав Орлов ]

Ранее сообщалось о том, что работники водоканалов Подмосковья вышли на уборку снега.