Жилищные инспекторы Подмосковья помогли решить свыше 3,9 тысячи коммунальных проблем за неделю

Сотрудники Госжилинспекции за неделю обработали в ЦУР свыше шести тысяч обращений от жителей Московской области.

Почти четыре тысячи заявок уже отработаны управляющими организациями. Об этом сообщила глава надзорного ведомства Ольга Федина. Ее слова приводит пресс-служба ГЖИ.

В большинстве городских округов по сравнению с позапрошлой неделей сократилось число обращений. Наивысшие темпы снижения зафиксировали в Зарайске, Бронницах, Волоколамске, Можайске и Луховицах. Из Восхода, Молодежного и Звездного городка не поступило ни одного обращения.

В двадцати четырех муниципалитетах, в том числе в Кашире, Раменском, Солнечногорске и Клину, снизилось число обращений относительно уборки подъездов. Жители девяти муниципалитетов не жаловались на грязь в местах общего пользования.

На шесть процентов по области снизилось число заявок относительно работы лифтов. Из двенадцати муниципалитетов, в том числе Каширы, Истры, Дубны, Краснознаменска и Шатуры, не поступило ни одного сообщения о неработающих подъемниках.

Как отметила глава Госжилинспекции, заявкам в наиболее массовых категориях всегда уделяется повышенное внимание. Благодаря этому так называемый проблемный топ на минувшей неделе покинула категория «Восстановить освещение подъезда/входной группы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в систему ЖКХ региона будет инвестировано свыше трехсот миллиардов рублей.