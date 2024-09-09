Жителям Подмосковья больше не нужно платить за вывоз мусора с бесхозных участков

В Подмосковье больше не нужно платить за вывоз мусора с бесхозных земельных участков. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области разработало методические рекомендации по определению размера платы за обращение с ТКО для жителей СНТ.

В ведомстве отметили, что в соответствии с утвержденными рекомендациями теперь можно обратиться в муниципальную администрацию и исключить из расчета за вывоз мусора бесхозные участки.

После обращения председателя СНТ земельный участок обследуют на предмет наличия собственника. По результатам обследования будет составлен акт, который направят региональному оператору. Тот пересчитает нормативный план.

Также теперь СНТ и региональный оператор могут принимать и корректировать индивидуальный график вывоза мусора.