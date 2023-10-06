Беспилотники, IT-разработки и стратегические партнеры: как проходит обучение в Физтех-колледже после капремонта

Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал с рабочей поездкой в Долгопрудном. Там глава региона проинспектировал корпус в Физтех-колледже после капремонта, посетил лаборатории сборки и модернизации беспилотных авиационных систем и интеллектуального анализа данных и пообщался с преподавателями и студентами. Рассказываем подробнее о визите и о том, чему учат в ссузе.

СРАЗУ НАХОДЯТ РАБОТУ

«Сейчас в колледже обучаются 1250 студентов. Практически половина из них - по ИТ-специальностям. Конкурс серьезный - 6 человек на место. Ребята могут выбрать одно из 16 направлений обучения. Самые востребованные, конечно же, связаны с программированием, сетевым и системным администрированием, а также - с эксплуатацией беспилотников», - сказал Андрей Воробьев.

80% студентов после окончания колледжа практически сразу находят работу, добавил губернатор. Большая часть из них идет трудиться по специальности, в компании стратегических партнеров.

Колледж с ИТ-уклоном – это производная сразу от 3-х учебных заведений: Долгопрудненского техникума, Ремесленного училища №21 и Профессионального училища №94. Он появился в 2020 году. В здании одного из корпусов постройки далекого 1963 года капремонт впервые провели в 2023 году.

Фото: [ антон чернов/подмосковье сегодня ]

«Работы начали 1 февраля, а уже 1 сентября мы открылись. Строители обновили фасад, внутренние помещения, всю инженерную систему. Перед нами стояла задача создать комфортные условия для студентов», - рассказал директор Физтех-колледжа Алексей Летуновский.

КАКИЕ БЫВАЮТ ДРОНЫ

В колледже ребята осваивают профессию за 3 года, специальность - за 4. Абитуриенты могут выбрать одно из 16 направлений, в том числе информационные системы и программирование, сетевое и системное администрирование, производство и обслуживание авиационной техники, эксплуатация беспилотных авиационных систем, операционная деятельность в логистике, дизайн, реклама, освоить профессии мастер по обработке цифровой информации, наладчик аппаратных и программных инфокоммуникационных систем. Почти половина студентов колледжа – 523 человека, отдают предпочтение ИТ-специальностям.

«Нам рассказывают, какие бывают дроны, учат, как ими управлять, в каких отраслях эксплуатировать. Также мы занимаемся их сборкой, ремонтом. Недавно поступил заказ на сбор дрона для СВО. Нам дали комплектующие и мы начали работать. Немного его усовершенствовали, потому что были некоторые проблемы с технической эксплуатацией. На сборку ушло примерно 2 недели, после чего дрон отравили и ждем обратной связи», - поделился третьекурсник Данила Изотиков.

РАЗВЯЗАТЬ УЗЕЛКИ

В этом году в колледже при поддержке ГК «Самолет» создана лаборатория интеллектуальных систем и структурного анализа данных, которая позволяет готовить специалистов Data Science. Там проводятся ИТ-интенсивы по анализу данных, разработке программных продуктов. Ребята рассказали губернатору, что разбирают реальные кейсы. Этот опыт поможет им в дальнейшем быстрее влиться в рабочий процесс.

Также в колледже разработали и внедрили профессиональный модуль «Машинное обучение и повышение эффективности бизнеса», в рамках которого ведется проектное обучение по бизнес-задачам.

Фото: [ антон чернов/подмосковье сегодня ]