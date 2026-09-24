Планета за пределами Солнечной системы впервые заговорила с Землей по радио

Астрономы впервые уверенно обнаружили радиосигнал, исходящий непосредственно от планеты за пределами Солнечной системы, сообщает Daily Mail. Источником оказалась Beta Pictoris b — молодой газовый гигант примерно в 63 световых годах от Земли.

Сигнал зафиксировали при помощи радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке. Исследователи наблюдали короткие повторяющиеся радиовсплески с сильной круговой поляризацией — характерным признаком излучения, связанного с полярными сияниями. Наблюдения проводились несколько раз в 2025 и 2026 годах.

Команда под руководством Кевина Ортиса Себальоса из Центра астрофизики Гарварда и Смитсоновского института сопоставила положение радиоисточника с далекими квазарами и пришла к выводу, что сигнал исходит именно от Beta Pictoris b, а не от ее звезды.

Никаких признаков разумной жизни в сигнале нет. Ученые считают, что радиоволны рождаются при взаимодействии заряженных частиц с мощным магнитным полем планеты — по тому же принципу, что и полярные сияния на Земле.

По расчетам, магнитное поле Beta Pictoris b может быть в тысячи раз сильнее земного. Открытие дает астрономам новый способ изучать магнитные поля экзопланет, хотя сама работа пока проходит научное рецензирование.