«Решительный, бесстрашный, надежный»: в Волоколамском округе почтили память бойца, вернувшегося в зону СВО после ранения
Фото: [МАУ «Волок-Медиа» (Волоколамское СМИ)]
Уроженец деревни Судниково Александр Федулов погиб в ходе специальной военной операции. Его память решили увековечить в Волоколамском округе. В среду, 23 сентября, на фасаде школы, где он когда-то учился, торжественно открыли мемориальную доску.
Биография Александра связана с родным краем. Здесь он родился, вырос, окончил местную школу и училище, выучился на строителя. Позже служил в пограничных войсках, а затем много лет работал в Москве крановщиком. С началом специальной военной операции Федулов принял решение уйти на фронт. В мотострелковой дивизии он служил штурмовиком, носил позывной «Федя». Сослуживцы вспоминают его как человека решительного, бесстрашного и надежного.
Осколочное ранение не заставило Александра остаться в стороне: после лечения он вернулся к товарищам на передовую. 14 июля 2025 года при штурме города он погиб, проявив мужество. За самоотверженность бойца отметили посмертно — Орденом Мужества и медалью Министерства обороны РФ «Участнику специальной военной операции».
На церемонии присутствовали сестра Александра Елена, сотрудники администрации и депутаты окружного Совета. К ним присоединились руководитель местного отделения «Боевого братства» Олег Петрович Паршин и глава отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Алексей Алексеевич Вирясов. Волоколамский филиал областного Фонда Защитников Отечества представляла социальный координатор Марина Жукова Викторовна. Также участие в мероприятии приняли школьники и педагоги Судниковской школы.
«Пусть эта доска станет для молодых поколений примером мужества и верности долгу. Низкий поклон и глубокая благодарность маме героя, Наталье Владимировне, за воспитание достойного сына и патриота своей страны», — отметила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Юрьевна Козлова.