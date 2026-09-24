«Решительный, бесстрашный, надежный»: в Волоколамском округе почтили память бойца, вернувшегося в зону СВО после ранения

Уроженец деревни Судниково Александр Федулов погиб в ходе специальной военной операции. Его память решили увековечить в Волоколамском округе. В среду, 23 сентября, на фасаде школы, где он когда-то учился, торжественно открыли мемориальную доску.

Биография Александра связана с родным краем. Здесь он родился, вырос, окончил местную школу и училище, выучился на строителя. Позже служил в пограничных войсках, а затем много лет работал в Москве крановщиком. С началом специальной военной операции Федулов принял решение уйти на фронт. В мотострелковой дивизии он служил штурмовиком, носил позывной «Федя». Сослуживцы вспоминают его как человека решительного, бесстрашного и надежного.

Осколочное ранение не заставило Александра остаться в стороне: после лечения он вернулся к товарищам на передовую. 14 июля 2025 года при штурме города он погиб, проявив мужество. За самоотверженность бойца отметили посмертно — Орденом Мужества и медалью Министерства обороны РФ «Участнику специальной военной операции».

На церемонии присутствовали сестра Александра Елена, сотрудники администрации и депутаты окружного Совета. К ним присоединились руководитель местного отделения «Боевого братства» Олег Петрович Паршин и глава отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Алексей Алексеевич Вирясов. Волоколамский филиал областного Фонда Защитников Отечества представляла социальный координатор Марина Жукова Викторовна. Также участие в мероприятии приняли школьники и педагоги Судниковской школы.