В Подмосковье подали более 14 тыс. онлайн-заявок на получение разрешения на размещение объектов

С начала 2026 года в Подмосковье услугой по выдаче разрешения на размещение объектов, размещение которых допускается без предоставления земельного участка, воспользовались более 14 тыс. раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Гражданам» — «Земля» — «Строительство», для подачи заявки нужно авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Внедренный в услугу искусственный интеллект распознает и проанализирует загружаемые документы.

В рамках услуги также можно получить разрешение на размещение объектов линий связи, линейно-кабельных сооружений связи или антенно-мачтовых сооружений связи, а также разрешение на размещение линейных объектов.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.