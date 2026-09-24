«Проклятие Тутанхамона» вернулось: археологи хотят просверлить гробницу в поисках царицы Нефертити

Археологи снова обсуждают возможность проникнуть в скрытые пространства рядом с гробницей Тутанхамона в Долине царей, что вновь привлекло внимание к легенде о «проклятии фараона», пишет Daily Mail. Новый интерес появился после геофизических исследований, которые указали на возможные пустоты за стенами гробницы.

Гипотезу о скрытых помещениях еще в 2015 году предложил британский египтолог Николас Ривз. Он допускает, что там может находиться утерянная гробница Нефертити. Сейчас исследователи рассматривают возможность пробурить небольшой канал через известняк и отправить внутрь миниатюрную камеру.

На этом фоне Daily Mail напомнил истории о людях, чьи смерти связывали с открытием гробницы Тутанхамона в 1922 году. Самым известным случаем стала смерть лорда Карнарвона, финансировавшего раскопки: он умер в 1923 году после инфекции, развившейся после укуса комара. Позднее к жертвам «проклятия» причисляли финансиста Джорджа Джея Гулда и рентгенолога Арчибальда Дугласа-Рида, которые также были причастны к раскопкам.

Однако научных доказательств существования проклятия нет. Исследование, опубликованное в BMJ в 2002 году, не обнаружило повышенной смертности среди людей, входивших в гробницу. Сам археолог Говард Картер, открывший место захоронения, прожил еще 16 лет после обнаружения мумии.