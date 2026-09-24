В Дмитрове суд конфисковал иномарки у браконьеров, незаконно добывших лося

Дмитровский городской суд вынес приговор в отношении группы охотников, незаконно добывших лося, пятерых мужчин лишили двух дорогих внедорожников — Lexus GX470 и KIA Sorento. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Нарушители обязаны выплатить штрафы на общую сумму почти 2,5 млн рублей. Их охотничий карабин Anschütz также подлежит изъятию.

По данным комитета, инцидент произошел в январе. Браконьеры выслеживали животных с помощью фар автомобилей, после чего застрелила самку лося в районе деревни Насадкино. Суд квалифицировал действия как незаконную охоту группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.