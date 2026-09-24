В Подмосковье комплексной услугой для оформления земельных сервитутов воспользовались более 1 тыс. раз

С начала 2026 года в Подмосковье комплексной онлайн-услугой «Установление сервитута в отношении земельных участков» воспользовались более 1 тыс. раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Земля» – «Строительство», она доступна для индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц. Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Пользователи могут оформить публичный сервитут, сервитут в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, сервитут в отношении части земельного участка и не только.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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