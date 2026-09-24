«Акулы пера», «Суперстар» и громкие споры: вспоминаем путь Сергея Соседова — жесткого критика Киркорова и Бузовой

На 59-м году жизни скончался известный музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. Репутацию одного из самых жестких критиков российской эстрады он заработал еще во времена программы «Акулы пера». На протяжении многих лет критик открыто разбирал творчество Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой, Сергея Лазарева и других исполнителей. При этом сам критик пояснял: телевизионные дискуссии часто носят постановочный характер и не говорят о личной неприязни, сообщили novostivolgograda.ru.

Яркий пример — столкновение с Сергеем Лазаревым. После ранее высказанных замечаний в адрес его песни Соседов утверждал, что в 2023 году Лазарев настоял на его удалении из съемочного процесса шоу Андрея Малахова.

Не обошлось без разногласий и в проекте «Суперстар». В 2025 году Соседов публично оспорил результаты финального этапа, встав на защиту Азизы и назвав произошедшее с ней несправедливым.

Не менее напряженными складывались отношения критика и с Филиппом Киркоровым. Соседов неоднократно сомневался в вокальных данных артиста, указывая на технические погрешности и излишнюю театральность в подаче. Киркоров отвечал резко, называя оппонента «профессиональным неудачником», что лишь подогревало публичный интерес к их перепалкам. Однако, несмотря на остроту формулировок, Соседов подчеркивал: его критика направлена на профессиональные аспекты, а не на личность исполнителя.

Отдельная страница биографии критика — противостояние с Ольгой Бузовой. Соседов регулярно указывал на слабую вокальную подготовку певицы, сравнивая ее выступления с любительской самодеятельностью. Эти замечания вызывали бурную реакцию поклонников звезды, которые неоднократно требовали извинений. Тем не менее сам Соседов оставался непреклонен, утверждая, что его задача — не угождать публике, а честно оценивать музыкальный материал.

В интервью критик не раз признавал: эстрада давно превратилась в шоу-бизнес, где важны не только голос, но и эпатаж. Он отмечал, что многие артисты сознательно идут на конфликты ради хайпа, и его жесткие рецензии часто становятся частью этого механизма. При этом Соседов настаивал, что никогда не переходит границы дозволенного, оставляя за собой право на субъективное мнение. Со временем его позиция стала более сдержанной, но принципиальной.

Ранее сообщалось, что критик Бабичев отреагировал на смерть Сергея Соседова.