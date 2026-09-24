Новокузнецк простится с известным бойцом: Пономарева похоронят в субботу

Григория Пономарева похоронят в Новокузнецке 26 сентября

Общество

Бойца смешанных единоборств Григория Пономарева похоронят 26 сентября в Новокузнецке. Прощание со спортсменом также пройдет в городе. Об этом сообщили в его команде, пишет ТАСС.

Пономарев умер в возрасте 31 года. О причинах смерти спортсмена в сообщении не уточняется.

Григорий Пономарев выступал в тяжелой весовой категории и был чемпионом промоушена Fight Nights.

За карьеру в ММА он провел девять боев. Спортсмен одержал шесть побед, пять из которых завершил нокаутом, и потерпел три поражения.

Прощание и похороны состоятся в Новокузнецке 26 сентября.

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