Новокузнецк простится с известным бойцом: Пономарева похоронят в субботу
Григория Пономарева похоронят в Новокузнецке 26 сентября
Бойца смешанных единоборств Григория Пономарева похоронят 26 сентября в Новокузнецке. Прощание со спортсменом также пройдет в городе. Об этом сообщили в его команде, пишет ТАСС.
Пономарев умер в возрасте 31 года. О причинах смерти спортсмена в сообщении не уточняется.
Григорий Пономарев выступал в тяжелой весовой категории и был чемпионом промоушена Fight Nights.
За карьеру в ММА он провел девять боев. Спортсмен одержал шесть побед, пять из которых завершил нокаутом, и потерпел три поражения.
Прощание и похороны состоятся в Новокузнецке 26 сентября.