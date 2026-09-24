Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер стал отцом

34-летний Тейлор Лотнер, звезда саги «Сумерки», впервые стал отцом, сообщает Super. Актер и его жена Тэй рассказали об этом в соцсетях, опубликовав фото с новорожденной дочерью. Девочку назвали Леннон.

Фото: [ соцсети ]

Фанаты гадали, не дадут ли Тейлор и его жена ребенку имя Тейлор, поскольку и актера, и его супругу зовут так. По данным издания Just Jared, пара рассматривала вариант объединить свои имена, но в итоге выбрали другое имя.

Тейлор и Тей начали встречаться в 2018 году. Свадьба пары состоялась в ноябре 2022 года. О беременности девушки стало известно в конце марта 2026 года. В начале лета супруги устроили гендер-пати и узнали, что ждут девочку.

Лотнер сыграл оборотня по имени Джейкоб в «Сумерках» и продолжениях фильма. Эта роль принесла ему мировую славу, но после завершения саги в 2012-м в карьере актера наступило затишье.

Ранее сообщалось, что певица Леди Гага стала мамой и назвала дочь в честь бабушки.