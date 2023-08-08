Что изменится в Подмосковье с приходом МЦД-3

Что наша жизнь? Движение. Сегодня в ритме современных скоростей и времени принятия быстрых решений просто невозможно жить без достойного сообщения. Именно поэтому его стараются налаживать в Подмосковье. Совсем скоро в регионе запустят МЦД-3. Московский центральный диаметр соединит Зеленоград и Раменское и подарит сотням тысяч жителей новый уровень жизни и передвижения. Подробности – в материале нашего корреспондента.

ДОРОГА ДЛЯ ВСЕХ

Итак, для начала нам всем стоит понять, что такое МЦД. Это не просто железная дорога. Это наземное метро, которое пришло на территорию Подмосковья и соединило его не только со столицей, но и с другими областными городами. Сегодня уже сотни тысяч жителей региона пользуются его услугами, заметно экономя на поездке.

А с середины августа к ним присоединятся еще почти миллион пассажиров. Как рассказали «Подмосковье сегодня» в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, только в зоне притяжения МЦД-3 живут свыше 890 тыс. человек. В ведомстве уточнили, что пассажиропоток составит по ветке примерно 577 тыс. человек в сутки. На более чем 44 км пути в разы увеличится количество поездов.

Так, на Октябрьском направлении запустят не 80 пар, как было ранее, а 198 пар поездов. А на Казанском – поток вырастет со 124 пар до 209.

На Ленинградском направлении в состав МЦД-3 войдут шесть станций. Это Химки, Малино, Фирсановская, Сходня, Подрезково, Левобережная. Благодаря новому виду транспорта до Москвы жители смогут добраться всего за 4–5 минут.

«Ни для кого не секрет, что наши трассы самые загруженные. Мы ждем запуска как манны небесной, потому что это реальное метро, которое поможет нам жить по-новому. Мы больше не будем тратить часы на дорогу, а сможем добраться до семьи и дома в считаные минуты. Для меня, как отца троих сыновей, это крайне важно», – признался житель Химок Анатолий Кох.

ТАИЛАНД ОТДЫХАЕТ

Чтобы жители ощутили все прелести наземного метро, специалисты провели масштабную работу. К примеру, в районе станции Малино на перегоне до Крюково сотворили почти невозможное – развели поезда дальнего и пригородного следования. Как? Пожалуй, впервые в истории РЖД построили эстакаду для поездов! Она перебрасывает электрички, следующие в область, над путями экспрессов, прямиком к электричкам, следующим в Москву. Такому инженерному решению может позавидовать даже Таиланд, где многоуровневые трассы – не новость.

«Мы ждем открытия МЦД и всех наших станций с нетерпением. Наш город близко к Москве, почти на ее территории, но из-за загрузки шоссе проще в пятницу дойти пешком, чем доехать. Мы возлагаем огромные надежды на эту железную дорогу», – делится жительница Химок Ирина Ковригина.

Вопрос, кстати, не только в скорости и цене, но и в комфорте. Сейчас, например, облагораживаются станции. Как ранее рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, на всех пунктах обустроят новые платформы, возведут трехэтажные павильоны, надземные пешеходные переходы и установят эскалаторы. Более того, все остановки будут выполнены по стандарту МЦД и стандартам «сухие ноги».

«Пересадка из железнодорожного транспорта и проходы к автобусам будут закрытыми, также будут навесы на платформах», – подчеркивал ранее заместитель начальника дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта филиала «РЖД» Альберт Гакаме.

Химки и Сходня

Пока к открытию МЦД-3 на станциях в Химках установили временные платформы. А еще сейчас идут строительно-монтажные работы по устройству временного пешеходного моста, платформы и вестибюля в Химках. Для прохода к последнему разработаны маршруты передвижения, оборудованные уличной и наружной навигацией, упрощающей ориентирование жителей и пассажиров.

На станции Химки после реконструкции появятся два конкорса – для транзитного перехода железнодорожных путей и для схода с платформ. Также установят 11 эскалаторов.

Фото: [ пресс-служба Администрации г.о. Химки ]

На станции Сходня построят новый кассовый павильон, обустроят три платформы и установят девять эскалаторов.

Все станции, кроме Левобережной, во время реконструкции будут работать в обычном режиме.

«Все остановочные пункты, кроме одного, будут реализованы без остановки движения поездов. Единственное отключение – на Левобережной, которая фактически с одной стороны граничит с каналом имени Москвы, с другой стороны – со станцией метро «Ховрино». Поэтому принято решение о закрытии остановочного пункта», – рассказал Альберт Гакаме.

Левобережная

На станции Левобережная возведут трехэтажный павильон и надземный конкорс с выходом к улицам Чайковского и Белинского, обустроят две новые платформы и установят шесть эскалаторов для удобства пассажиров.

На время строительных работ запустят шесть компенсационных автобусов до станции Химки и станции метро «Ховрино». Они будут курсировать с интервалами 10–20 минут.

Сейчас активная стадия реконструкции идет и на станции Фирсановская. Пока здесь пассажиры могут пользоваться деревянной платформой, но это временно, до введения современной инфраструктуры.

ПУТЬ К РОДИТЕЛЯМ

На Казанском направлении перемены в общей сложности ждут 15 станций. Среди них такие крупные, как Ухтомская, Люберцы, Панки, Томилино, Красково, Малаховка. Пока «РЖД» обновляет сами платформы и сопутствующую инфраструктуру, область строит на станции Люберцы надземный пешеходный переход, который сдадут к концу августа.

Фото: [ пресс-служба Администрации г.о. Люберцы ]

«Для нас очень важно наличие такой ветки. У нас родители остались в Зеленограде, а мы переехали в Люберцы. МЦД подарит нам возможность быстро и с комфортом доехать до них», – делится жительница Люберец Марина Хохлова.

В Раменском горокруге обновят Удельную, Быково, Ильинскую, Кратово, Есенинскую и Фабричную. А в Жуковском – станцию Отдых. Все их также приведут к единому стандарту. Сейчас везде идет капитальный ремонт платформ и навесов. Будут обновлены кассовые залы и турникетные павильоны.

Подмосковье к осени намерено в Раменском сдать надземный пешеходный переход. А в третьем квартале 2024 года завершить строительство автомобильного путепровода в районе станции Быково.

ОБЛАСТЬ В ДЕЛЕ

Кроме того, Московская область полностью благоустраивает и территории рядом со станциями МЦД.

По информации Министерства благоустройства Московской области, только в Раменском округе на территориях у станций МЦД-3 создадут более 60 парковочных мест для автомобилей, приведут в порядок 8 км проезжей части, проложат почти 4 км пешеходных дорожек и тротуаров и создадут зоны ожидания общей площадью более 1 га.

Раменское

На станции Раменское будет отремонтировано 300 м проезжей части и более 1 км тротуара, часть из которого заасфальтируют, а часть выложат тротуарной плиткой. Также там будет создана зона ожидания и установлены новые уличные фонари.

Ильинская

На станции Ильинская отремонтируют 500 м тротуара и создадут зону ожидания. Также там будет оборудована автомобильная парковка на 11 машиномест и установлены дополнительные уличные фонари.

Ипподром

Большой ремонт проезжей части будет проведен на станции Ипподром. Там обновят более 1 км дороги с северной стороны, по Сафоновскому проезду, а также 3,5 км с южной стороны станции, по улицам Беговая, Луговая, Казанская и переулкам Южный и Пионерский. Кроме этого, там обустроят зону ожидания и установят новое уличное освещение.

Фото: [ пресс-служба Администрации г.о. Раменское ]

Какие еще?

На станции Фабричная отремонтируют проезжую часть и тротуар, а также приведут в порядок зону ожидания и проведут дополнительное освещение.

На станции Кратово также отремонтируют проезжую часть и тротуары, создадут зону ожидания и организуют парковочные места для автомобилей.

На станциях Быково, Есенинская и Удельная построят зоны ожидания и установят новые уличные светильники.

Фото: [ пресс-служба Администрации г.о. Раменское ]

Полностью завершить работы планируется к концу лета. Аналогичные перемены приходят и на Октябрьское направление.

ЧТО ПО СРОКАМ

Как рассказали «Подмосковье сегодня» в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, обновление станций МЦД будет происходить постепенно:

Левобережная – 3-й квартал 2024 – 4-й квартал 2025

Химки – 3-й квартал 2023 – 1-й квартал 2026

Подрезково – 3-й квартал 2023 – 4-й квартал 2025

Сходня – 3-й квартал 2024 – 4-й квартал 2026

Фирсановская – 2-й квартал 2023 – 1-й квартал 2025

ФАКТ

Всего в 2023 году планируется обустроить территории, прилегающие к 24 железнодорожным станциям диаметральных маршрутов МЦД-3 Зеленоград – Раменское и МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожный. Всего проложат больше 30 км пешеходных дорожек и установят или заменят свыше 1280 светильников. Высадят 4 тыс. деревьев и кустарников, организуют порядка 2 тыс. парковочных мест. А также обустроят 12,9 км пешеходных тротуаров и отремонтируют 16,9 км покрытий автомобильных дорог.

МЦД-3 в цифрах

85 км – длина диаметра

41 станция на территории Москвы и Подмосковья

14 станций с пересадками на метро, МЦК и пригородные направления ж/д