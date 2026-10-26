Двести лет вражды: китайские семьи судились из-за хурмы во дворе

В Китае завершился 200-летний спор двух семей о границе участков

Общество

В китайском Сиане закончилась история, которая тянулась два столетия: две семьи наконец помирились из-за границы участков. Об этом сообщает South China Morning Post.

Семьи Ду и Чжан десятилетиями спорили, где проходит граница между их домами. Недавно Ду затеяли ремонт кухни и решили поднять стену. Соседи воспротивились: мол, пострадает освещение и водоотведение. Ссоры переходили в стычки. Полиция и деревенский комитет десятки раз пытались уладить конфликт, но безуспешно.

А потом Чжаны предъявили документ, который все изменил. Это земельное соглашение, датированное 46-м годом правления императора Цяньлуна. На пожелтевшей странице сохранился рукописный текст. По словам Чжанов, договор устанавливал границу, отмеченную хурмой во дворе. Тут власти и осознали: спор длится больше двух веков. Поколения обеих семей конфликтовали из-за этой границы, в том числе после образования КНР в 1949 году.

Но суд не стал слепо следовать старому документу. Провели замеры, разработали план ремонта — и он устроил обе стороны. Так конфликт, переживший империю и республику, закончился миром.

Ранее стало известно, что российскую модель задержали в Нью-Йорке за нападения со шприцем на евреев.

Актуально

Читайте также

Больницы Зарайска пополнились книгами благодаря инициативной жительнице

Больницы Зарайска пополнились книгами благодаря инициативной жительнице

Диетолог из Подмосковья развеяла миф про особую пользу коричневых яиц

Диетолог из Подмосковья развеяла миф про особую пользу коричневых яиц

Теперь без поездки в Москву: копия Туринской плащаницы стала доступна для молитв под Егорьевском

Теперь без поездки в Москву: копия Туринской плащаницы стала доступна для молитв под Егорьевском

Из Королева в зону СВО отправился очередной гуманитарный груз

Из Королева в зону СВО отправился очередной гуманитарный груз

Жителям Подмосковья рассказали, как солист «Лесоповала» помог фронту

Жителям Подмосковья рассказали, как солист «Лесоповала» помог фронту

Холод при горячих батареях: раскрыты тайные «дыры» квартир, которые забирают тепло

Холод при горячих батареях: раскрыты тайные «дыры» квартир, которые забирают тепло

Эксперт Ахтямов назвал пять ошибок, из-за которых ремонт быстро приходит в негодность

Эксперт Ахтямов назвал пять ошибок, из-за которых ремонт быстро приходит в негодность

«Точность» на грани фантастики: клиника РЖД показала 100% ошибок в диагнозах

«Точность» на грани фантастики: клиника РЖД показала 100% ошибок в диагнозах

Погода и магнитные бури не виноваты: названы истинные виновники осенних мигреней

Погода и магнитные бури не виноваты: названы истинные виновники осенних мигреней

Битва за микрофон: в Наро-Фоминске прошел первый окружной конкурс ведущих

Битва за микрофон: в Наро-Фоминске прошел первый окружной конкурс ведущих

Гниль вместо хруста: агроном раскрыл, почему урожай яблок 2026 года массово гибнет в погребах

Гниль вместо хруста: агроном раскрыл, почему урожай яблок 2026 года массово гибнет в погребах

Прогнать не удалось: дикая крыса вцепилась в руку жителя Красногорска

Прогнать не удалось: дикая крыса вцепилась в руку жителя Красногорска

Добавьте mosregtoday.ru в избранное