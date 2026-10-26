Двести лет вражды: китайские семьи судились из-за хурмы во дворе

В китайском Сиане закончилась история, которая тянулась два столетия: две семьи наконец помирились из-за границы участков. Об этом сообщает South China Morning Post.

Семьи Ду и Чжан десятилетиями спорили, где проходит граница между их домами. Недавно Ду затеяли ремонт кухни и решили поднять стену. Соседи воспротивились: мол, пострадает освещение и водоотведение. Ссоры переходили в стычки. Полиция и деревенский комитет десятки раз пытались уладить конфликт, но безуспешно.

А потом Чжаны предъявили документ, который все изменил. Это земельное соглашение, датированное 46-м годом правления императора Цяньлуна. На пожелтевшей странице сохранился рукописный текст. По словам Чжанов, договор устанавливал границу, отмеченную хурмой во дворе. Тут власти и осознали: спор длится больше двух веков. Поколения обеих семей конфликтовали из-за этой границы, в том числе после образования КНР в 1949 году.

Но суд не стал слепо следовать старому документу. Провели замеры, разработали план ремонта — и он устроил обе стороны. Так конфликт, переживший империю и республику, закончился миром.

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