Чехия и Словакия уже заявили: участвовать в новой программе кредитования они не будут. По данным источников, такую же позицию может занять Венгрия.

Немецкий дипломат, пожелавший остаться неназванным, отреагировал резко: неужели кто-то всерьез думает, что налогоплательщики согласятся отдать хотя бы еще один евро из фондов сплочения тем, кто уклоняется от совместных усилий по обеспечению общей безопасности?



Внутри Евросоюза зреет раскол. Одни готовы финансировать Киев, другие — нет. И это ставит под сомнение не только помощь Украине, но и единство блока.

Ранее эксперт Колесник объяснил, почему США не дают Украине ракеты Patriot.