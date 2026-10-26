Два стула и одно поражение: политолог сравнил потерю Сербии с ситуацией вокруг Армении

По его словам, теперь, когда большинство мест в сербской скупщине занял оппозиционный «Студенческий список», страна, вероятно, начнет разворот в сторону Брюсселя, а российско-сербские отношения в обозримом будущем будут испорчены, хотя для России это стратегическим поражением не является. Внеочередные выборы в Народную скупщину прошли 25 октября: их объявили после того, как Вучич в сентябре распустил действующий созыв и ушел в отставку с поста президента, при этом совсем из политики он уходить не планировал — выдвинулся со своей «Сербской прогрессивной партией», но в ночь на 26 октября экс-президент признал поражение: по предварительным подсчетам, оппозиционная коалиция «Студенческий список» набрала 52% голосов против 39% у блока Вучича, и среди прочего он заявил, что причиной происходящего в Сербии стали действия «глубинного государства» США, а также сообщил, что уже к марту-апрелю следующего года ожидает введения Сербией санкций против России.

Эксперт подчеркнул, что Вучич получил то, что и должен был получить, потому что он все время хотел усидеть на двух стульях. Он хотел и в Евросоюз, и дружить с Россией. В результате на него обиделись и те, и эти, и он проиграл. Таким образом, поражение Вучича и победа оппозиции ознаменуют разворот Сербии от России в сторону Евросоюза, хотя торопиться со вступлением новые сербские власти не будут — «будут тянуть кота за хвост», однако рано или поздно Брюссель потребует от них определиться. Так или иначе, Сербия, по всей видимости, в скором времени перестанет быть союзником России, и после этого из дружественных стран в Европе останутся только Словакия и, как ни странно, Чехия, которая «вдруг стала союзником на ровном месте, хотя чехи нас не любят», — а причина разворота в том, что Белград рассчитывает получить от Запада больше выгоды, чем от дружбы с Москвой, похожим образом ранее от России к США и Франции отвернулась Армения.

Дело в том, что мы хотим купить дружбу. Мы не хотим купить сотрудничество, мы хотим купить дружбу. А дружбу купить нельзя. Это стратегическая ошибка, которая идет со времен Хрущева. Но для нас это ничем не чревато. Мы вполне без союзников обойдемся, без Сербии обойдемся. Другой вопрос, что когда есть союзники сербы – это лучше, чем когда их нет. Но, в принципе, мы это переживем. Для России было бы очень важно, если бы против нас в союзе с США выступила КНР, например. Или если бы возник тройной союз: США, Китай, Индия. Это была бы проблема. Он не возникнет, конечно, но это другая история. А вот эти все союзники – жалко, что их не будет, но стратегическим поражением это считать никак нельзя, — говорит он.

При этом политолог добавляет, что ухудшение российско-сербских отношений, вероятно, будет не формальным, а вполне осязаемым: и с Болгарией так было. Болгарский слон, как известно, лучший друг русского слона. Но болгарские историки в постсоветский период написали, что Россия насильно вырвала Болгарию из дружеских объятий Турции. Если б мы тогда года на два опоздали с вырыванием, некому было бы историю писать, болгар уже немного оставалось. Но они именно так это транслируют. Так же будут и сербы сейчас транслировать, что мы их втащили, несчастных, в Первую мировую.

Что касается возможных санкций против РФ, эксперт ироничен: муравьи ввели санкции против слона. Слон почесался. Если бы у нас был товарооборот огромный – тогда да. Если бы у нас был теневой товарооборот, если бы мы как бы в Сербию продавали, а по факту продавали по всему миру – тогда тем более да. Но ничего этого нет.

По его мнению, смена власти в Белграде действительно уводит Сербию на западный вектор и охлаждает отношения с Москвой, однако масштаб потери не стоит преувеличивать — речь идет о потере союзника, а не о стратегическом поражении, и России, по мысли эксперта, важнее не покупать дружбу, а выстраивать прагматичное сотрудничество, которое не рассыпается при первом же политическом развороте.

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