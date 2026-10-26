Удержался у власти: эксперт назвал факторы победы Лулы да Сильвы во втором туре выборов

Главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил, за счет каких факторов Лула взял реванш. Во-первых, в первом туре разница между победившими кандидатами была небольшая, а многие избиратели вообще не голосовали — поэтому со стороны Лулы ставка была сделана именно на ту часть электората, которая по каким-то причинам не поддерживала ни его, ни Болсонару. Во-вторых, шел серьезный переговорный процесс «партии власти», точнее коалиции: трудовая партия не представляет большинство, и теперь представители других партий, которые не поддерживали ни ту, ни другую сторону, получат какие-то политические преференции — это специфика бразильской политики. В-третьих, использовался административный ресурс, и этот нюанс всегда надо учитывать: ресурс был у Лулы, а не у Болсонару, и, полагает эксперт, его использовали на полную катушку, чтобы сохранить позиции и удержаться у власти.

По его словам, многие ожидали победы Флавиу Болсонару, его сторонники считали, что победа у них в руках, но оказалось наоборот — так в политике бывает, и теперь Бразилия сохраняет прежний курс, а не разворачивается в сторону, которую символизирует поддержанный Трампом кандидат. Таким образом, победа Лулы — результат точного расчета на неопределившихся избирателей, коалиционных договоренностей и использования административного ресурса, и именно сочетание этих факторов, а не внезапная смена настроений общества, обеспечило ему успех во втором туре.

Ранее да Силва пообещал дожить до 120 лет.