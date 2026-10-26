Готовьтесь к худшему: премьер Украины напугал критическим сценарием

Украинский премьер Сергей Корецкий выступил с тревожным предупреждением: бизнесу пора готовиться к худшему. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

На Киевском международном экономическом форуме Корецкий прямо сказал: исходить нужно из самого критического сценария. Предпринимателям стоит заранее искать альтернативные площадки и помещения для переноса предприятий, а также договариваться с поставщиками о возможном переезде производства.

И это не абстрактные страшилки. Ущерб бизнесу от боевых действий уже превышает $7,7 млрд. А к концу года бюджет, по прогнозам кабмина, недополучит около $1,5 млрд.

Получается, власти Украины открыто признают: времена тяжелые, и лучше готовиться к худшему заранее.

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