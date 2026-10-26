Дешевая рабочая сила или кадровое решение? Эксперт назвала главные риски привлечения работников из Индии

Президент России Владимир Путин 12 октября подписал закон, ратифицирующий соглашение с Индией о временной работе граждан одной страны на территории другой, — документ создает правовую основу для более организованного привлечения индийцев для работы в РФ, однако свободного доступа на российский рынок труда им не дает: по-прежнему требуются разрешения, а работник привязывается к конкретному работодателю и виду деятельности, и исключение предусмотрено лишь для очных студентов, которые подрабатывают в свободное от учебы время. Соглашение рассчитано на пять лет с возможностью автоматического продления и закрепляет требование, чтобы зарплата и условия труда индийских работников были не хуже, чем у российских граждан на аналогичных позициях.

О том, что изменится после ратификации, Общественной Службе Новостей рассказала директор международного кадрового агентства «Синергия» Лидия Филатова: в ближайшей перспективе речь идет не о резком изменении рынка, а о постепенном расширении одного из каналов привлечения кадров, и индийские работники могут закрывать дефицит в строительстве, ЖКХ, промышленности, машиностроении, логистике, сельском хозяйстве и сервисе, при этом одновременно растет интерес к инженерам, технологам, робототехникам, IT-специалистам и сотрудникам в сфере искусственного интеллекта.

По словам Филатовой, привлечение работников из Индии для России — это способ компенсировать сокращение притока трудовых мигрантов из стран СНГ: участники рынка оценивают спрос на индийских работников в 70–90 тыс. человек в год, а отдельные источники говорят о 40 тыс. возможных прибывающих в 2026-м, хотя эти цифры отражают потребность или прогноз, а не гарантированное число фактически нанятых. Для работодателей соглашение повышает предсказуемость найма и может упростить формирование долгосрочных кадровых каналов, что особенно важно для компаний, уже не способных закрыть вакансии за счет внутреннего рынка, но иностранная рабочая сила не является бесплатным или мгновенным решением: придется учитывать затраты на оформление, перевод документов, медицинские процедуры, проживание, транспорт, обучение и адаптацию, поэтому экономический эффект будет зависеть от конкретной отрасли и уровня квалификации.

Главный риск Филатова видит в появлении посреднических схем и недобросовестного набора, когда работнику обещают одну вакансию и зарплату, а после приезда предлагают другие условия, — отдельными проблемами остаются удержание документов, незаконные комиссии, нелегальная занятость и зависимость работника от конкретного работодателя. Серьезным барьером станет языковая и профессиональная адаптация: для строительных, промышленных и коммунальных специальностей ошибки в понимании инструкций могут напрямую влиять на безопасность труда, поэтому компаниям потребуются переводчики, вводное обучение и контроль соблюдения требований охраны труда, а есть и риск давления на зарплаты, если работодатели начнут использовать работников из Индии исключительно как более дешевую альтернативу россиянам, — это может замедлить рост оплаты труда, снизить стимулы к автоматизации и вызвать социальное напряжение.

По ее мнению, итоговый эффект соглашения будет зависеть не столько от числа привлеченных работников, сколько от качества регулирования: необходимы прозрачные вакансии и трудовые договоры, контроль рекрутинговых посредников, проверка квалификации и условий проживания, соблюдение равной оплаты за сопоставимый труд, ответственность работодателей за нарушения, языковая и профессиональная адаптация и привлечение работников прежде всего в реально дефицитные отрасли. Таким образом, соглашение — это инструмент управляемого привлечения кадров, и он может помочь российской экономике, если будет использоваться для закрытия конкретных вакансий и сопровождаться контролем, а не превратится в канал дешевой рабочей силы и посреднических злоупотреблений.

Ранее сообщалось, что индийские инженеры и врачи получили доступ на рынок РФ.