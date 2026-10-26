В Москве ожидают снегопад в период с 6 по 8 ноября

Первый снегопад в столице предварительно ожидается 6–8 ноября. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По оценке специалиста, пока эти даты носят ориентировочный характер. Прогноз будет корректироваться по мере приближения указанного периода, поэтому воспринимать его как окончательный не следует.

Шувалов также рекомендовал автомобилистам не спешить с заменой летних шин на зимние, учитывая неопределенность прогноза.

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