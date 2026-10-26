200 обманутых и ₽10 млн ущерба: Волочкова рассказала, как стала лицом мошеннической схемы

Балерина Анастасия Волочкова оказалась в центре громкого скандала, невольно став одной из главных рекламных витрин мошеннической схемы наравне с Ларисой Долиной и Прохором Шаляпиным. В беседе с Общественной Службой Новостей танцовщица объяснила, как внезапно начала продвигать услуги злоумышленников, и подчеркнула, что сама стала инструментом в их руках.

Суть авантюры заключалась в работе интернет-магазина техники, который завлекал клиентов обещаниями огромных скидок на дефицитные дубайские товары — от смартфонов Apple и Samsung до премиальной бытовой техники. Волочкова не так давно стала амбассадором этого бренда, однако за яркой вывеской скрывалась классическая схема обмана. Все предложения корпорации оказались ложью, и многие доверчивые клиенты, внесшие полную предоплату, в итоге остались ни с чем. Балерина прямо заявила, что ее и других артистов просто использовали ради легкой наживы и громкой славы за счет известных имен.

«Нас просто использовали непонятные люди с целью разбогатеть и громче заявить о себе за счет знаменитостей. Мне жаль, если кто-то пострадал. Я знаю, что в подобной ситуации оказался Прохор Шаляпин», — сказала Волочкова.

Последствия этой аферы оказались весьма масштабными и болезненными для обычных людей. Вследствие действий аферистов не менее двухсот человек остались обманутыми: они не получили оплаченные гаджеты, которые им обещали доставить из Дубая, а сумма общего ущерба составила около 10 млн рублей.

Сама балерина дистанцируется от произошедшего, перекладывая ответственность на организаторов схемы. Пока этой ситуацией занимаются юристы, и звезда выразила надежду, что законным путем удастся разобраться в инциденте и привлечь виновных к ответу.

Ранее сообщалось, что Долина, Волочкова и Шаляпин в рекламе магазина-мошенника: кто на самом деле остался без денег.