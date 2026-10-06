Минобороны сообщило о ликвидации 28 беспилотников, летевших на столицу

Мэр Собянин: ПВО уничтожила 28 беспилотников, летевших на Москву

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. После ликвидации беспилотников специалисты экстренных служб приступили к работе на местах падения их обломков, сообщил мэр Собянин в своем Telegram-канале.

По данным Минобороны, беспилотники были обнаружены и уничтожены средствами противовоздушной обороны на подлете к российской столице. Благодаря работе ПВО летательные аппараты не достигли заявленных целей.

В настоящее время на местах возможного падения фрагментов беспилотников работают специалисты экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия и оценивают обстановку.

UPD: 02:50. Уничтожены еще 15 БПЛА на подлете к столице, сообщил мэр города Собянин.

Ранее военный эксперт объяснил цели ударов по мостам Киева.

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