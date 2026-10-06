На Камчатке вертолет Ми-8 лег на бок после жесткой посадки

Вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа совершил жесткую посадку на юге Камчатки. По предварительной информации, никто из находившихся на борту не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в региональном центре медицины катастроф.

После посадки экипаж самостоятельно вышел на связь и сообщил о произошедшем. Угрозы жизни и здоровью людей, по предварительным данным, нет.

Как уточнили в Минтрансе Камчатского края, вертолет выполнял грузовой рейс. Командир воздушного судна связался с наземными службами уже после жесткой посадки и передал информацию о случившемся.

Воздушное судно принадлежит АО «Камчатское авиапредприятие». После происшествия вертолет оказался на боку, у него повреждены лопасти. Другие обстоятельства жесткой посадки пока уточняются.

К месту происшествия направился вертолет Росавиации. Специалистам предстоит оценить состояние воздушного судна и установить причины произошедшего.

На борту Ми-8 в момент посадки находились только три члена экипажа. По имеющейся информации, все они смогли самостоятельно покинуть вертолет и не получили травм.

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