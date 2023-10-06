Какие интересные разработки представила Московская область на платформе «Достижения.РФ»

Крупные разработки Подмосковья во всех ключевых сферах представлены на платформе «Достижения.РФ», которую открыли в рамках подготовки к Международной выставке-форуму «Россия». Об участии региона в выставке уже сообщала пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Рассказываем, какие проекты последних лет оказались для Подмосковья особенно успешными.

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

Выставка-форум «Россия» будет работать в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции уже готовят все субъекты РФ, в том числе, конечно, Московская область. Регионы будут презентовать свои достижения в самых разных отраслях. Но желающие могут познакомиться с успешными проектами заранее на платформе «Достижения.РФ». И не только ознакомиться, но и проголосовать за лучшие.

«На портале представлены как проекты федерального уровня, так и достижения субъектов. Им посвящен отдельный раздел сайта, в котором организовано интерактивное голосование за наиболее важные, по мнению жителей каждого конкретного региона, объекты, открытия или научные разработки», – сообщила ранее пресс-служба областного правительства.

Кстати, по итогам голосования будет составлен рейтинг.

МЯСО, МОЛОЧКА И ВАГОНЫ

От Подмосковья на платформе представлено в том числе несколько крупных производственных проектов. Среди них – мытищинское АО «Метровагонмаш», один из крупнейших в России и СНГ производителей вагонов для метрополитена. Предприятие входит в состав компании «Трансмашхолдинг», а это один из самых больших в мире производителей техники для железной дороги. В год «Метровагонмаш» может выпускать до 800 вагонов, они работают в 11 странах мира.

Также на платформе представлен успех Подмосковья в производстве сыра – в этой сфере регион лидирует в стране, выпуская ежегодно более 100 тыс. тонн.

Еще один важный проект связан и с производством, и с наукой, это Центр геномной селекции «Мираторга», работающий в Домодедове. Здесь оценивают геномы сельскохозяйственных животных, помогая аграриям нарастить производительность. Центр входит в десятку мировых лидеров.

РАЗНЫЕ ГРАНИ

В регионе многое сделано для комфортной жизни и развития человека. Подмосковье лидирует в строительстве жилья и социальных объектов, а также в сфере цифровизации госуслуг.

Конечно, в Московской области много интересных культурных проектов. В Истре находится один из крупнейших в стране музеев – «Новый Иерусалим». Кстати, девять лет назад он переместился из Ново-Иерусалимского монастыря в современное здание у реки Истры. В собрании музея – 190 тыс. экспонатов.

А в Долгопрудном прямо сейчас создается большой школьный технопарк на базе Физтех-лицея имени П.Л. Капицы. Здесь откроют свыше 60 учебных лабораторий с участием ведущих компаний, госкорпораций и научных учреждений.