В Долгопрудном начали ликвидацию свалки на проезде Строителей

В понедельник, 5 октября, в Долгопрудном стартовали работы по ликвидации несанкционированной свалки, обнаруженной в лесном массиве на проезде Строителей. Операция по вывозу отходов развернулась после длительного подготовительного этапа, потребовавшего согласований с несколькими инстанциями.

«На месте задействованы три самосвала, один трактор и рабочие для погрузки, — пояснила начальник отдела экологии Управления ЖКХ Татьяна Шмырко. — Работы по ликвидации свалки планируется завершить в течение трех дней».

Дело в том, что вывоз мусора из леса не может проводиться без предварительного получения разрешения Комитета лесного хозяйства. Кроме того, действующий контракт с подрядной организацией охватывает только свалки, зафиксированные в 2025 году. Отходы на проезде Строителей были обнаружены позже и относятся к 2026 году, что потребовало от администрации дополнительных бюрократических шагов: пришлось инициировать специальную процедуру включения нового объема в уже существующий контракт.

Сейчас все формальности улажены, и работа пошла. Администрация Долгопрудного держит ситуацию под контролем и подчеркивает, что действует строго в рамках установленных процедур.