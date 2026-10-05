В Мытищах взяли на контроль установление обстоятельств ДТП, в котором пострадал 13-летний подросток

Мытищинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в понедельник, 5 октября, примерно в 14:00 у одного из домов, расположенных на улице Коминтерна в городе Мытищи. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 60-летний водитель автомобиля марки «Фольксваген» совершил наезд на 13-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

Городская прокуратура также взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту. Родителей призвали поговорить с детьми о важности соблюдения правил дорожного движения. Водителям напомнили о необходимости быть внимательными вблизи пешеходных переходов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.