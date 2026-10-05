Тепло в каждый дом: Городской округ Пушкинский на 100% отапливает школы, сады и больницы

Подготовка к отопительному сезону стала одной из центральных тем очередного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами округов. В Городском округе Пушкинский обсудили готовность коммунальной инфраструктуры, работу служб и состояние объектов, которые должны обеспечить нормальную жизнь округа в холодный период. Также отчитались, что шесть коммунальных предприятий муниципалитета готовы к работе в зимний период.

Отопительный сезон в Пушкинском округе стартовал с 1 октября. Сейчас тепло уже поступает практически во все многоквартирные дома и социальные учреждения. Школы, детские сады, спортивные объекты и медицинские организации отапливаются в полном объеме. На отдельных адресах жилого фонда специалисты продолжают удалять воздух из систем отопления.



Подготовка к зиме затрагивает не только теплоснабжение. Коммунальным службам округа предстоит обеспечивать содержание более 1 400 дорог, 560 дворов и 32 общественных пространств.



За этот фронт работы отвечают шесть МКУ и МБУ. Для выполнения задач у предприятий есть 269 единиц техники, а общий штат насчитывает около 700 сотрудников.



Отдельное внимание уделяют готовности системы здравоохранения к зимнему периоду. В Пушкинской клинической больнице имени профессора Розанова В.Н. действует стационар краткосрочного пребывания, который работает в 10 отделениях. Такой формат позволяет проводить малоинвазивные операции, выполнять необходимые диагностические и лечебные процедуры и выписывать пациента в течение 4–24 часов.



Помощь в стационаре доступна взрослым и детям. Поступление возможно как в плановом порядке, так и при неотложных и экстренных состояниях.



Параллельно в округе продолжается благоустройство. В 2026 году комплексно обновили 14 дворов, установили 17 новых детских площадок и обустроили 26 народных троп.



Работу по повышению комфорта городской среды намерены продолжить и в 2027 году.