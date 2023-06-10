Ксения Мишонова рассказала о главной причине, почему дети поджигают сверстников

За началом крайне неприятной тенденции с тревогой наблюдают психологи. В столичном регионе, по данным ГУ МВД России по Московской области, за две недели случилось уже три поджога школьниками своих сверстников. Эксперты опасаются, что у детей началась игра в подражательство. Подростки, склонные к жестокости, узнают из новостей о подобных случаях, принимают их как руководство к действию. Как это остановить, нам рассказали специалисты в области психологии и образования.

ЗАВИСТЬ – ТОЛЧОК К ПРЕСТУПЛЕНИЮ?

Наверное, никого не оставила равнодушным жуткая история в Раменском, где 11-летний мальчик заживо сгорел в сарае. Поджигателями оказались его приятели. Полицейским малолетние преступники признались, что в шутку закрыли четвероклассника в сарае и подожгли постройку, чтобы немного его попугать. А когда он начал кричать, якобы попытались открыть дверь, но у них ничего не получилось.

«Вранье, – утверждает жительница поселка Дубовая Роща Антонина Г. – Я знаю от внука, что местным малолетним извергам – детьми назвать их язык не поворачивается – не нравилось, что этот мальчик ездит сюда в гости к другу. Он был спортсмен, хорошо дрался, и когда здесь устраивали шуточные бои, один на один смог победить каждого. Вот те и затаили обиду».

ОТКУДА НОГИ РАСТУТ

Этот трагический случай получил огромный резонанс, и спустя время подобное повторилось в Москве. 14-летнего подростка, прописанного в Орехово-Зуеве, увезли с детской площадки в больницу. У него тотальный, то есть 100-процентный, ожог поверхности кожи. Оказалось, что его облил бензином приятель и швырнул зажженную спичку прямо в лицо.

Прошло еще два дня – и в Видном на детской площадке одна девочка поднесла к рукаву другой зажигалку. К счастью, быстро среагировавшие взрослые не позволили случиться ничему плохому. Пламя потушили.

Фото: [ pxhere.com ]

«У плохишей всегда обнаруживаются подражатели, – говорит психолог из Чехова Марианна Мельникова. – Стоит ребенку с деформированным в силу разных причин сознанием увидеть, каким жестоким способом незнакомые люди могут разделаться с другим человеком, он тут же подхватывает эту модель поведения».

Чтобы остановить агрессора, Мельникова призывает активизироваться взрослым. Обычно проблемные дети с деструктивным поведением видны как на ладони. Соседям, учителям, родителям одноклассников. Их дурные поступки нельзя замалчивать. Стоит только такому чаду проявить свою страшную черту, продемонстрировав зависть и ненависть, как тут же к работе с ним должны подключаться психологи.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предполагает, что опасный контент дети находят в приложениях мобильных телефонов и «заражаются вредными советами».

«Мы помним, какие плачевные последствия имели челленджи с разного рода манипуляциями с петардами, – говорит она. – Более страшных смертельных челленджей в интернете тоже много – не буду перечислять. К сожалению, детям бывает доступен этот страшный контент».

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