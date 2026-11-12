Жители Подмосковья подали более 62 тыс. онлайн-заявок на льготные путевки в санаторий

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 62 тыс. электронных заявлений на получение бесплатных санаторно-курортных путевок через региональный портал госуслуг. Получение путевки упрощает искусственный интеллект, который проверяет прикрепленные к онлайн-заявке документы, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Получить путевку могут федеральные и региональные льготники, она предоставляется по медицинским показаниям в санатории, расположенные в России, в порядке очередности и не чаще одного раза в год. Перед подачей заявки нужно встать на учет на получение бесплатной путевки - записаться к терапевту в поликлинике по месту жительства и получить справку по форме 070/у. Услуга «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Поддержка» – «Отдых и здоровье».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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