В Луховицах откроется обновленный стадион «Спартак»
Минстрой: обновленный стадион «Спартак» откроется в Луховицах
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
На улице Пушкина, 12, муниципального округа Луховицы завершилась реконструкция стадиона «Спартак», рабочие ведут подготовку к открытию обновленного спортивного объекта. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Площадь реконструируемого здания трибуны с подтрибунным пространством порядка 4 тыс. кв. м. Крытая трибуна рассчитана на 1,5 тыс. зрителей», - отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.
По его словам, в подтрибунном пространстве разместятся раздевалки, тренерские, тренажерный зал, медицинский кабинет. В ходе реконструкции на стадионе оборудовали беговые дорожки, футбольное поле с искусственным покрытием, универсальная спортплощадка, парковка и шумозащитный экран. Работы провели в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о завершении реконструкции спорткомплекса «Старт» в Реутове.