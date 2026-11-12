Родителей будут вызывать к директору: в школах Нижегородской области усиливают борьбу с вейпами

Родителей школьников, которых заметят за курением вейпов, начнут вызывать к директору на беседу. Об этом проинформировал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, сообщил newsnn.ru.

По данным издания, решение принято на фоне регионального запрета: областное Заксобрание одобрило норму, по которой с 1 марта 2027 года торговля вейпами в регионе приостанавливается на пятилетний срок. Эксперты при этом допускают, что нелегальные продажи «парилок» никуда не денутся — ни в школах, ни во дворах. Именно поэтому, по словам министра, нужна планомерная воспитательная работа, а не только запреты.

По информации издания, накануне Пучков участвовал в заседании рабочей группы, посвященной противодействию распространению электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В своем МАКС-канале он написал о вреде такой продукции для детей и посоветовал родителям поговорить с ними. Корреспондент NewsNN уточнил у министра, как эта работа будет выстроена в школах.

«Здесь та же самая ситуация, что и с обычными сигаретами. Курить нельзя, но бывает, что ученики где-то находят сигареты. Поэтому преподавателям поручено следить за фактами использования вейпов и докладывать директору», — ответил он NewsNN.

Пучков ответил, что досматривать учеников никто не собирается. Однако каждый случай курения станет поводом вызвать родителей к директору. Помимо этого, о вреде вейпов школьникам расскажут на классных часах и уроках биологии.

Ранее сообщалось, что в России предложили полностью запретить вейпы.