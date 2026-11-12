В Подмосковье подали более 3 тыс. заявлений на установку рекламных конструкций

С начала 2026 года в Подмосковье на региональном портале госуслуг было подано более 3 тыс. заявлений на получение разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Бизнес» – «Бизнесу» – «Другое», для подачи заявления нужно авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления и прикрепить документы. В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта, который проверяет прикрепленные в заявлении файлы. В ведомстве подчеркнули, что в регионе установка рекламных конструкций без разрешения запрещена.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.