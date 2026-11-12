«Не разовые усилия, а культура заботы»: эндокринолог рассказала о профилактике диабета у детей

Профилактика диабета у детей начинается не с запретов, а с повседневных привычек, которые формируются в семье с раннего возраста. И главное место здесь занимает питание — речь не о строгих диетах, а о здоровом рационе, который ребенок воспринимает как норму, сообщил tagilcity.ru.

«Профилактика диабета у детей — это комплексная и деликатная задача, которая требует не разовых усилий, а последовательного формирования здоровой среды вокруг ребенка», — рассказала врач-эндокринолог Детской городской больницы Нижнего Тагила Ольга Воробьева.

По информации издания, основу меню должны составлять сложные углеводы: цельнозерновые крупы, хлеб из муки грубого помола, бобовые. Они дают энергию надолго и не вызывают резких скачков сахара. К ним стоит добавлять овощи и зелень — источник клетчатки, витаминов и минералов, а также фрукты, лучше не слишком сладкие, вроде яблок, груш и цитрусовых, и желательно в первой половине дня. Белки тоже необходимы: нежирное мясо, птица, рыба, яйца, творог, йогурт без сахара важны для роста и развития. Полезные жиры — растительные масла, орехи, авокадо — нужны, но в умеренных количествах. А вот сладкие газированные напитки и пакетированные соки, кондитерские изделия, белый хлеб и сдобную выпечку, фастфуд, жареные и сильно соленые блюда лучше свести к минимуму.

«Важно понимать, что речь идет не о жестких ограничениях или пугающих запретах, а о создании сбалансированного образа жизни, который будет естественным и комфортным. Ключевыми элементами здесь выступают регулярное и полноценное питание с акцентом на цельные продукты — овощи, фрукты, крупы, источники белка. Не менее значима и ежедневная физическая активность, а также стабильный режим дня — достаточный сон, регулярные приёмы пищи и отсутствие хронического стресса», — считает эксперт.

По данным издания, не менее важна физическая активность: она помогает мышцам лучше усваивать глюкозу и снижает риск инсулинорезистентности. Детям и подросткам рекомендуется не менее 60 минут умеренной или интенсивной нагрузки ежедневно. Это могут быть подвижные игры на свежем воздухе, занятия спортом — футбол, плавание, танцы, единоборства, прогулки, катание на велосипеде, самокате или роликах, утренняя зарядка и активные перерывы во время учебы. Главное, чтобы движение приносило радость, а не воспринималось как наказание: совместные семейные прогулки, велопрогулки или игры в парке отлично помогают привить ребенку любовь к активности.

«В конечном счете профилактика диабета у детей — это не столько медицинская мера, сколько культура заботы, которую семья осознанно выстраивает шаг за шагом, превращая здоровые привычки в неотъемлемую часть повседневной жизни», — рассказала Ольга Воробьева.

По информации издания, но профилактика диабета — это не только еда и спорт. Большую роль играет режим дня: регулярные приемы пищи и достаточный сон, для детей 7–12 лет — 9–11 часов, для подростков — 8–10 часов. Важен и эмоциональный комфорт: хронический стресс и сильные переживания могут влиять на обмен веществ, поэтому в семье стоит создать доверительную атмосферу, где ребенок может поделиться своими трудностями. И наконец, регулярная диспансеризация: плановые осмотры помогают вовремя заметить отклонения.

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