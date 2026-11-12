«Позиция Трампа нестабильна»: эксперт рассказал, что ждет вольфрамовый проект в Казахстане

Судьба вольфрамового проекта в Казахстане, связанного с сыновьями президента США Дональда Трампа, напрямую зависит от итогов промежуточных выборов в Конгресс США, где республиканцы проиграли. Такое мнение высказал Никита Мендкович, глава Евразийского аналитического клуба, сообщает ВФокусе Mail.

«Демократы сейчас будут пытаться максимально это использовать в своих целях. Они начнут атаку на бизнес семьи Дональда Трампа, чтобы заморозить эти проекты и нанести им определенный ущерб, как минимум. А как максимум — использовать их для запуска процедуры очередного импичмента Трампу», — пояснил он.

По его словам, США уже заблокировали финансирование этого проекта. При предыдущем президентстве Трампа такие попытки предпринимались дважды, и теперь демократы явно намерены повторить сценарий. В результате у семьи американского президента возникнут сложности с кредитованием: получить промежуточные займы в банках США и на региональном уровне не удастся.

«Если дети Трампа попытаются обратиться в банки Китая, России или других стран БРИКС, сам Трамп столкнется с политической атакой внутри США. Возможно, на какие-то подобные неоднозначные шаги и рассчитывают демократы, давя на этот проект», — предположил Мендкович.

Эксперт полагает, что Казахстан ошибся, сделав ставку на личные договоренности с Трампом и не заручившись институциональными гарантиями.

«Позиция Трампа нестабильна, так как он находится под слишком сильным давлением со стороны демократов, с которым не справляется. Поэтому фактически любые бизнес-соглашения с США, в основе которых лежит согласие с Трампом, обречены на провал. Демократы просто автоматически объявят их либо коррупционными, либо неэффективными», — убежден Мендкович.

По мнению эксперта, для Астаны это особенно чувствительно: пакет соглашений на $17,2 млрд, подписанный в Вашингтоне в прошлом году, подавался как прорыв в двусторонних отношениях. Однако большая часть этих договоров предполагает не приток инвестиций в Казахстан, а отток капитала в США. Астана согласилась закупить американские локомотивы, самолеты и технологии — и тем самым профинансировала американскую промышленность.

«Теперь же под вопросом оказался и ключевой проект, который должен был стать витриной сотрудничества в сфере критически важных минералов», — заключил политолог.

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