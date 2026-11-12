Схватилась за лезвие, а потом притворилась мертвой: внук пытался убить 73-летнюю бабушку — дело передали в суд

В суд передали дело 30-летнего жителя Прионежского района, обвиняемого в покушении на убийство 73-летней горожанки. Женщина выжила, но ей понадобились длительное лечение и реабилитация, сообщил karelinform.ru.

Как сообщили в Следкоме Карелии, нападение произошло вечером 21 марта 2026 года в селе Деревянное. По версии следствия, пьяный мужчина поссорился с бабушкой на кухне дома, где они вместе жили, и попытался ударить ее ножом в живот. Она схватилась за лезвие и остановила удар, ранив левую кисть.

По информации ведомства, женщина выбежала из кухни, но внук догнал ее в ванной и начал душить. Сил сопротивляться у нее не осталось, и она перестала двигаться. Следствие считает, что мужчина принял ее за умершую, отпустил и вышел из комнаты.

По данным ведомства, находившаяся дома дочь вызвала полицию и скорую. Пострадавшую увезли в больницу Петрозаводска. Обвиняемого задержали, освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение. Все время расследования мужчина находился под стражей. Обвинительное заключение утверждено, теперь дело о покушении на убийство рассмотрит суд.

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