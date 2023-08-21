Новые школы, транспорт, реновация: Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину о главных направлениях развития Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о том, как развивается регион. В первую очередь в ходе рабочей встречи глава Подмосковья рассказал о подготовке к 1 сентября. В этом году в области откроют 30 новых школ и 25 детских садов. Также Андрей Воробьев добавил, что этим летом получилось за счет областного бюджета устроить отдых для 2,5 тыс. детей из ДНР. Еще речь шла о расселении из ветхого и аварийного жилья и о развитии дорожной инфраструктуры.

РАЗВИВАЕМСЯ И РАСТЁМ

Подмосковье продолжает развиваться и расти. В регионе увеличивается количество жителей. В частности, это видно по числу поданных заявлений в школы. А значит, нужны и новые образовательные учреждения.

«Традиционно с каждым годом количество школьников и дошколят в Подмосковье растет. У нас в этом году примерно плюс 40 тыс. ребят. Поэтому стараемся держать темпы по строительству новых образовательных учреждений. Ко Дню знаний откроем 30 школ и 25 детских садов», – отметил Андрей Воробьев.

Также губернатор рассказал о достижениях в образовании.

«В этом году наши учителя и дети порадовали – все, что касается олимпиад. Флагман у нас Физтех-лицей, который завоевал в том числе медали на международных олимпиадах по физике, биологии, астрономии», – напомнил Андрей Воробьев.

Также он отметил, что регион особое внимание уделяет урокам по истории и точным наукам.

ВАЖНЫЕ ПУТЕПРОВОДЫ

Губернатор Подмосковья поблагодарил президента за помощь в развитии транспортной инфраструктуры региона. Воробьев напомнил, что на прошлой неделе состоялся запуск МЦД-3. Сейчас с федеральной поддержкой возводятся четыре путепровода на направлениях диаметров.

«Плюс для нас очень важна была ваша поддержка по концессионным дорогам – это дороги, которые стыкуются с Москвой, с хордами московскими, разгружают улично-дорожную сеть и позволяют экономике развиваться, и все, что с этим связано, для нас очень-очень важно», – подчеркнул глава региона.

ПОДАРОК ДЕТЯМ ДНР

Еще одной темой, которую обсудили президент России и губернатор Подмосковья, стала поддержка бойцов СВО, их семей, а также жителей ДНР.

«Мы с губернатором Денисом Пушилиным на связи. Соответственно, мы организовали отдых деткам. Часть – 1600 человек – отправились на море, а 900 человек приехали к нам в «Литвиново», это наш подмосковный детский лагерь. Сам ездил туда, разговаривал, очень интересно», – рассказал Андрей Воробьев.

Также он отметил, что регион продолжает активную поддержку семей участников СВО.

«Мы стараемся максимально быть рядом в каждой территории Подмосковья. Действует фонд «Защитники Отечества», с которым мы тоже тесно сотрудничаем. Стараемся уделять внимание тем, кто нуждается в опеке», – подчеркнул Воробьев.

ПОЛИГОНЫ И РЕНОВАЦИЯ

Ликвидация полигонов отходов – еще один вопрос, который обсудили на встрече.

«Мы закрыли полигоны, мы их рекультивировали благодаря федеральной программе, и теперь это совершенно другая реальность. Спасибо всем правительственным структурам, которые сопровождали эти процессы, они весьма затратные, но сегодня мы видим, что этой проблемы нет», – уточнил глава региона.

К тому же в Подмосковье продолжается программа по расселению из ветхого и аварийного жилья.

«Досрочно закончили предыдущий период, сейчас входим в следующую программу, – отметил Воробьев. – Закон о развитии территории – реновация, как это часто называют», – позволяет обеспечить совершенно другой темп расселения жилья.

Губернатор подчеркнул, что проекты реновации особенно важны для жителей более отдаленных территорий региона. Поэтому здесь важно налаживание железнодорожного сообщения, появление современных дорог.