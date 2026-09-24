Подмосковный омбудсмен ответила, можно ли обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела

Заявитель может обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела, порядок этого регламентируется нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Шатуры, которая подала заявление о возбуждении дела о мошенничестве.

Омбудсмен уточнила, что руководитель следственного органа, следователь, орган дознания или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела при отсутствии основания для его возбуждения. Копия постановления в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору.

Согласно части 5 статьи 148 УПК РФ, отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 УПК РФ. На основании положений статьи 124 УПК РФ прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение трех суток (в ряде случаев — до 10 суток).

«В случае обжалования постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в судебном порядке, жалоба может быть подана заявителем непосредственно в суд либо через дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, орган дознания, следователя, руководителя следственного органа или прокурора», — сказала Фаевская.

Судья проверяет законность и обоснованность действий (бездействия) и решений не позднее чем через 14 суток со дня поступления жалобы.

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