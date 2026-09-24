Шестиколесный EcoSport снова в продаже: история машины оказалась необычной

ЗР: Ford EcoSport превратили в шестиколесный фургон с огромным багажником

Общество

На автомобильном аукционе Bring a Trailer выставили Ford EcoSport 2019 года, который заметно отличается от серийной версии. Кроссовер получил удлиненный кузов и дополнительную ось с двумя колесами, пишет ЗР.

Торги проходят без резервной цены. На момент публикации ставки превысили $6 тыс., что составляет около ₽550 тыс. Нынешний владелец приобрел автомобиль в 2025 году и проехал на нем примерно 500 миль.

У этого экземпляра уже есть история перепродаж. В 2025 году автомобиль продали на аукционе Mecum примерно за $9 тыс., а в 2023-м его выставляли примерно за $16 тыс.

Изначально машина представляла собой обычный EcoSport в комплектации Titanium. Позже кузов разрезали и удлинили, установив заднюю секцию с подрамником и изготовив дополнительные кузовные панели. При этом боковую заднюю дверь сохранили, а увеличенный багажный отсек отделали ковролином.

Дополнительная длина автомобиля расположена за задними дверями. Поэтому пространство для пассажиров второго ряда практически не изменилось, зато грузовой отсек стал значительно больше. Глухие боковые панели и увеличенный багажник могут указывать на то, что автомобиль создавался как мобильный рекламный носитель.

На крыше задней части установили крупное антикрыло. Практической необходимости в нем для такого автомобиля нет, однако оно стало одной из наиболее заметных особенностей переделки.

Под капотом установлен атмосферный двухлитровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 170 л. с. и крутящим моментом 200 Н·м. Штатная система полного привода передает тягу на переднюю и среднюю оси, а задняя пара колес служит дополнительной опорой.

На приборной панели зафиксирован расход 5,6 mpg, что соответствует примерно 42 л на 100 км. При этом часть времени автомобиль мог находиться на холостом ходу.

Необычная конструкция и история перепродаж делают шестиколесный EcoSport скорее коллекционным экземпляром, чем обычным транспортом. Основной интерес машина может представлять для поклонников нестандартных автомобильных проектов.

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