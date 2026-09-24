В Чехове достроили автомобильную заправочную станцию

В подмосковном Чехове завершили строительство автомобильной заправочной станции (АЗС), она появилась рядом с деревней Чепелево, в полосе отвода региональной дороги «Чепелево — Вельяминово», которая примыкает к федеральной магистрали М-2 «Крым». Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Работы начались без оформленной разрешительной документации, поэтому были приостановлены. К моменту заморозки на площадке успели залить фундамент, смонтировать несущие и ограждающие конструкции, после чего сооружение внесли в перечень объектов незавершенного строительства.

После смены собственника в мае 2025 года согласования были получены, работы возобновились. Комплекс АЗС полностью достроен и введен в эксплуатацию, на территории появились заправочная зона с навесом и здание магазина с кафе.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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