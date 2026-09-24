Утильсбор снова меняет авторынок: россияне могут ринуться за машинами

Российский авторынок может показать кратковременный рост продаж в ноябре и декабре 2026 года на фоне очередного повышения утилизационного сбора. Эксперты ожидают, что часть покупателей и участников рынка постарается завершить сделки до изменения ставок, пишет Autonews.

С 1 января 2027 года коэффициенты расчета утильсбора должны увеличиться на 10–20% в зависимости от категории автомобиля. Индексация является частью графика, утвержденного ранее.

Глава «Автостата» Сергей Целиков ожидает некоторого оживления рынка в конце года, но не прогнозирует ажиотажного спроса. По его мнению, повышение сбора станет одним из факторов, которые подтолкнут часть покупателей к более раннему приобретению автомобиля.

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов прогнозирует, что в ноябре и декабре объем ввоза иномарок частными лицами и дилерами может оказаться на 30–45% выше среднемесячных значений. По его оценке, дополнительно на рынок могут попасть около 80–120 тыс. автомобилей.

Директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов ожидает более умеренного роста продаж. По его оценке, в последние два месяца года рынок может увеличиться на 10–20% относительно среднего показателя января—августа, составлявшего около 106 тыс. автомобилей в месяц.

После повышения сбора ситуация может измениться. Алексей Тузов считает, что параллельный импорт автомобилей мощнее 160 л. с. станет менее рентабельным, а продажи в этом сегменте могут сократиться на 25–30%. На этом фоне эксперты ожидают большего интереса к российским и локализованным в стране китайским моделям, а также автомобилям с небольшой мощностью.

В начале 2027 года участники рынка прогнозируют ослабление продаж. При этом дальнейшая динамика будет зависеть не только от утильсбора, но и от процентных ставок по кредитам и курса рубля.

Для автомобилей мощностью до 160 л. с., которые граждане ввозят для личного пользования, льготные ставки сохранятся. По данным Ассоциации параллельного импорта, для новых машин сбор составляет ₽3,4 тыс., для автомобилей старше трех лет — ₽5,2 тыс.

Основное увеличение нагрузки придется на коммерческий импорт и автомобили мощнее 160 л. с. Сергей Целиков считает, что дополнительные расходы в конечном итоге будут отражаться в стоимости машин. Алексей Тузов, в частности, оценивал возможный утильсбор для отдельных моделей в сотни тысяч рублей.

При этом дилеры не ожидают одномоментного скачка цен сразу после 1 января. Генеральный директор «Автодома» Андрей Ольховский отметил, что сначала компании будут продавать уже сформированные складские запасы, после чего стоимость автомобилей может постепенно меняться в зависимости от спроса и курса валют.

В «Прагматике» также ожидают роста цен вслед за увеличением утильсбора и считают, что полный эффект от новых ставок рынок почувствует ближе к марту, когда будут распроданы прежние запасы и начнут поступать автомобили по новым условиям.

На фоне изменения ставок некоторые дилеры уже пересматривают ассортимент. В частности, руководитель дилерского направления маркетплейса Fresh Павел Шевченко сообщил, что компания за несколько лет сократила число представленных брендов с девяти до трех, в том числе отказавшись от китайских марок без производства в России.

При этом дополнительное накопление запасов перед повышением утильсбора планируют не все компании. «Автодом» не намерен существенно увеличивать склад, рассчитывая при необходимости оперативно получать автомобили от поставщиков.

Выбор момента для покупки эксперты связывают прежде всего с характеристиками конкретной машины. Для автомобилей до 160 л. с., ввозимых для личного пользования, изменение ставок не должно стать причиной для срочной покупки. Владельцам, которые планируют приобрести мощную иномарку по параллельному импорту, напротив, участники рынка рекомендуют учитывать дату уплаты утильсбора и сроки доставки автомобиля.