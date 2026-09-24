Мама Соседова раскрыла подробности смерти единственного сына

Super.ru: мама Сергея Соседова рассказала, что сын скончался во время операции

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Мама музыкального критика Сергея Соседова Антонина рассказала, что ее сын скончался во время операции. Об этом женщина сообщила Super.

По словам Антонины Петровны, Сергей находился в Якутии, куда отправился на гастроли. Туда он улетел ночью.

«В отеле по лестнице спускался, упал, повредил голову. Вызвали скорую, на операции умер. Ужас какой-то», — рассказала женщина.

Она добавила, что тело сына еще привезли. По ее словам, никто не может поверить в случившееся. Антонина Петровна призналась, что предупреждала сына не ехать так далеко.

Накануне тележурналист Вадим Такменев сообщил о смерти музыкального критика. Соседову было 58 лет. По словам Такменева, весь новый сезон проекта «Суперстар» выйдет в память о Сергее.

Накануне музыкальный критик Евгений Бабичев высказался о смерти Сергея Соседова.

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