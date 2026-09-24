Мама Соседова раскрыла подробности смерти единственного сына

Мама музыкального критика Сергея Соседова Антонина рассказала, что ее сын скончался во время операции. Об этом женщина сообщила Super.

По словам Антонины Петровны, Сергей находился в Якутии, куда отправился на гастроли. Туда он улетел ночью.

«В отеле по лестнице спускался, упал, повредил голову. Вызвали скорую, на операции умер. Ужас какой-то», — рассказала женщина.

Она добавила, что тело сына еще привезли. По ее словам, никто не может поверить в случившееся. Антонина Петровна призналась, что предупреждала сына не ехать так далеко.

Накануне тележурналист Вадим Такменев сообщил о смерти музыкального критика. Соседову было 58 лет. По словам Такменева, весь новый сезон проекта «Суперстар» выйдет в память о Сергее.

Накануне музыкальный критик Евгений Бабичев высказался о смерти Сергея Соседова.