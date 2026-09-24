В Сергиево-Посадском прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с пострадавшими подростками

Сергиево-Посадская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП, в результате которого пострадали два подростка, инцидент произошел накануне примерно в 19:15 вблизи города Хотьково. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 15-летний подросток, управляя питбайком, совершил столкновение с автомобилем «Опель». В результате несовершеннолетний водитель и пассажир питбайка получили телесные повреждения, их госпитализировали в медицинское учреждение.

По данному факту возбудили уголовное дело (по ч. 1 ст. 264 УК РФ). По итогам прокурорской проверки будет дана оценка по исполнения родительских обязанностей по обеспечению безопасности ребенка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.