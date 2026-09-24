В Подмосковье жители заказали работы по обслуживанию бытовых счетчиков более 5 тыс. раз

С начала 2026 года в Подмосковье услугой по обслуживанию и опломбировке приборов учета водоснабжения, водоотведения, тепловой энергии воспользовались более 5 тыс. раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Гражданам» — «Жилье» — «Коммунальные услуги», для подачи заявки необходимо авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. В ведомстве уточнили, что ресурсоснабжающие организации выполняют работы по обслуживанию и пломбировке приборов учета в пределах области.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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