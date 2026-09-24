Новый Hyundai Tucson удивил системой, которая сама выезжает с парковки

В Южной Корее состоялась очная премьера Hyundai Tucson нового поколения. Кроссовер получил новый дизайн в стиле Art of Steel, который ранее использовали в других современных моделях марки, пишет ЗР.

Внешность автомобиля стала более строгой. В оформлении появились прямые линии, массивные бамперы и выраженный рельеф боковин.

Tucson увеличился в размерах. Длина кроссовера достигла 4700 мм, ширина — 1905 мм, высота — 1685 мм, колесная база — 2785 мм. У предыдущей глобальной версии эти показатели составляли 4640, 1865, 1665 и 2755 мм соответственно.

В салоне Hyundai отказалась от единого блока дисплеев. Панель приборов и центральный экран теперь выполнены отдельно, причем приборный дисплей расположен ближе к лобовому стеклу. Мультимедийная система Pleos Connect получила функции с использованием искусственного интеллекта.

При этом часть органов управления сохранили физическими. Под центральным экраном находятся кнопки и регуляторы, а селектор коробки передач перенесли на рулевую колонку. На центральной консоли предусмотрены площадки для беспроводной зарядки смартфонов и подстаканники.

Для пассажиров второго ряда увеличили пространство. Высота потолка над задними сиденьями выросла на 29 мм и достигла 1031 мм. Задние двери теперь открываются на 83 градуса вместо прежних 73.

В базовое оснащение вошли девять подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль и система мониторинга при парковке. Одной из новых функций стала Memory Reverse Assist: автомобиль запоминает траекторию движения и способен самостоятельно повторить ее при выезде задним ходом.

Линейка силовых установок в целом сохранила прежний состав, но двигатели стали мощнее. Бензиновый турбомотор объемом 1,6 л развивает 193 л. с. вместо прежних 180 л. с., а гибридная версия HEV на его основе выдает 245 л. с. против 235 л. с. ранее.

Бензиновая модификация получила восьмиступенчатый автомат вместо семиступенчатой роботизированной коробки. Покупателям предложат передне- и полноприводные версии.

Продажи нового Hyundai Tucson в Южной Корее начнутся в октябре 2026 года. Цены производитель объявит ближе к старту. Срок выхода глобальной версии пока не раскрывается.