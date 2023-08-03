Подмосковный участок трассы М12 будет готов уже в сентябре

Подмосковный участок трассы М12 Москва – Казань сдадут раньше срока. Всего этот отрезок составляет 77 км. Первую его часть в 22 км сделали еще в сентябре прошлого года. А оставшиеся 55 готовят к приемке на начало осени 2023-го. Там асфальт уложен уже на 95%. При этом подрядчик опережает график работ на 10 месяцев. Ход строительства проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона вместе с председателем правления Госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко проехал по новому участку дороги за рулем автомобиля.

Фото: [ Константин Семенец ]

ЭТА ТРАССА – СПАСЕНИЕ

- Мы проехали по дороге и видим, что темпы высокие. М12 пройдет через шесть наших округов – Люберцы, Балашиха, Богородский, Электросталь, Павловский Посад, Орехово-Зуево. Все эти территории – с большим количеством жителей и предприятий, – подчеркнул Андрей Воробьев.

Важно, чтобы транспортный каркас продолжал укрепляться, считает губернатор. Андрей Воробьев добавил, что скоро в регионе появится новая удобная, безопасная магистраль, которая позволит объезжать пробки.

– Хочу сказать слова благодарности, потому что для нас восточное направление является крайне перегруженным – это и Щелковское шоссе, и Горьковское. Эта трасса – спасение, – считает глава региона.

Сейчас на строительстве М12 в Московской области работает 7 тысяч чел., рассказал председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

– Они монтируют шумозащитные экраны вблизи населенных пунктов, линии освещения, укладывают асфальтобетон, в среднем в сутки укладывается 5–6 тыс. тонн, наносят разметку. Идет работа на многофункциональных зонах, где можно будет отдохнуть и заправить автомобиль. В Московской области их будет четыре, – отметил Вячеслав Петушенко.

Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства МО ]

ТОЖЕ РАНЬШЕ СРОКА

Первый участок подмосковного отрезка трассы – 22 км от ЦКАД до Большой бетонки (А108) – строители тоже сдали досрочно. Они смогли выполнить все работы на два года раньше графика. Дорога дублирует одно из самых загруженных направлений области – М7 «Волга». Этот участок включает две развязки, 11 мостов и путепроводов. Магистраль помогла вывести транзитный транспорт из городских округов Павловский Посад, Орехово-Зуево и Богородский. Также снизилась нагрузка на вылетные магистрали и Носовихинское шоссе. Время в пути, например, от деревни Субботино до Орехово-Зуева сократилось вдвое – сейчас дорога занимает всего полчаса. В целом транспортная доступность улучшилась для более чем 500 тыс. человек.

– После ввода М12 примет транспортные потоки с Московского скоростного диаметра – на 42-м километре она будет вливаться в запущенный годом ранее 22-километровый участок нулевого этапа и дальше пролегать до Казани, – пояснил генеральный директор компании-подрядчика «Трансстроймеханизация» Владимир Монастырев.

Монастырев добавил, что в Московской области пройдет единственный 6-полосный участок трассы М12 – по три в каждую сторону.

– Он самый насыщенный с точки зрения инженерных сетей. На дороге уже установлено 3600 светильников и 92 км металлического барьерного ограждения, – уточнил гендиректор «Трансстроймеханизация».

ДЛЯ 2,5 МЛН ЖИТЕЛЕЙ

Также в рамках проекта возводят развязки, которые обеспечат связь с Носовихинским и Кудиновским шоссе. Уже готовы такие магистрали с ЦКАД в Богородском городском округе и с Большой бетонкой (А108) в Орехово-Зуеве.

– Кроме этой трассы, мы строили также М11 на Санкт-Петербург, так что опыт есть. С материалами проблем нет, все они отечественные. Эта дорога разгрузит в первую очередь М7, где очень большой трафик, огромные пробки, – сказал руководитель структурного подразделения по производству нулевого этапа М12 Юрий Кежаев.

Совместно с ГК «Автодор» прорабатывается возможность строительства развязки на пересечении с Новомилетским шоссе. Она обеспечит дополнительный выезд из Железнодорожного и Балашихи на скоростную трассу в объезд перегруженного Носовихинского шоссе. Это даст прямое сообщение со столицей.

В целом запуск М12 улучшит транспортную ситуацию для 2,5 млн жителей Подмосковья.