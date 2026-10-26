Поставки косметики из Китая в Россию достигли исторического максимума

РИА Новости: Россия закупила рекордный объем косметики из Китая в сентябре

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

Китайские поставки декоративной и уходовой косметики в Россию в сентябре 2026 года достигли рекордных $33,6 млн. Такие данные китайской таможни изучило РИА Новости.

По сравнению с сентябрем прошлого года объем экспорта увеличился в 2,2 раза, а относительно августа — на 45%. Основную часть поставок составили уходовые средства и тональная косметика на $18,5 млн. На средства для губ пришлось $5,6 млн, для глаз — $5,57 млн, на пудры — $3,3 млн. Косметика для маникюра и педикюра принесла $558 тыс.

За январь–сентябрь китайские компании отправили в Россию косметической продукции на $191,4 млн — в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В целом экспорт косметики из КНР за сентябрь составил $582,3 млн. Крупнейшим покупателем стали США с показателем $132,4 млн, второе место заняла Великобритания ($41,1 млн), третье — Россия. Далее следуют Индонезия ($22,7 млн) и Бразилия ($22,1 млн).

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