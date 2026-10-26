Мирошник сообщил об эвакуации 87 мирных жителей из Купянска-Узлового

Посол Мирошник: из Купянска-Узлового за три дня вывезли 87 человек

Безопасность

Военнослужащие 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии эвакуировали 87 мирных жителей из Купянска-Узлового в Харьковской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале, пишет ТАСС.

По его данным, местных жителей обнаружили в подвале многоэтажного дома в южной части города. Для их вывода военные организовали маршрут протяженностью более 20 км, используя средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники. Как утверждает дипломат, путь проходил через участок, где, по его информации, были установлены дистанционные мины.

Мирошник также заявил, что украинские военные наносили минометные удары и применяли дроны против людей, покидавших опасную зону. По его словам, среди эвакуируемых есть раненые. Операция продолжалась три дня.

Ранее стало известно, что спасатели проверили 218 км побережья в поисках рыбака на Колыме.

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